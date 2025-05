Il San Marino Calcio non potrà utilizzare l’impianto di Acquaviva per la stagione sportiva 2025/2026 in serie D

Il San Marino Calcio comunica che in data odierna, la FSGC ha negato l’utilizzo dell’impianto di Acquaviva per la stagione sportiva 2025/2026 in serie D.

Qui di seguito il testo integrale della mail ricevuta:

“Facciamo seguito alla vostra email sotto riportata per comunicare che, il Consiglio Federale nella seduta di lunedì 26 Maggio 2025 ha preso in esame la vostra richiesta e, valutate tutte le attività in programma per la prossima stagione sportiva e le difficoltà riscontrate nella sistemazione delle varie squadre dei club sammarinesi (sia senior che di settore giovanile), Nazionali, San Marino Academy, e Grassroots, ci vediamo impossibilitati a concedervi l’impianto di Acquaviva sia per gli allenamenti che per le gare ufficiali della prossima stagione sportiva 2025/26. Cordiali saluti“.