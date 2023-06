“Prendiamo atto della scelta di Marco Nicolini che rispettiamo ma non condividiamo. Mi sarei aspettato le dimissioni dal Consiglio Grande e Generale, visto il suo percorso in Rete e le posizioni che ha espresso in passato sui cambi di casacca. Si vede che qualcosa è cambiato. Ne parleremo nel primo direttivo utile del movimento”. San Marino Rtv