Il Senatore Garavaglia in visita a San Marino

L’ex Ministro del Turismo e attuale Presidente della Commissione Finanze del Senato ha incontrato oggi il Segretario di Stato Federico Pedini Amati

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha ricevuto oggi a San Marino il Senatore della Repubblica italiana Massimo Garavaglia, attualmente Presidente della Commissione finanze della Camera ma già Ministro del Turismo nel Governo Draghi.

Il rapporto di amicizia fra il Senatore Garavaglia e il Segretario di Stato Federico Pedini Amati, ha garantito negli anni alla Repubblica di San Marino un confronto privilegiato con le istituzioni italiane, specie in ambito turistico. Fervente sostenitore delle iniziative di promozione sinergica territoriale proposte da San Marino all’Italia e dello sviluppo di progetti in collaborazione fra i due Paesi il Senatore Garavaglia che per la sua attività a favore di San Marino è stato anche insignito dell’Onorificenza di Sant’Agata ha offerto ancora una volta la sua massima collaborazione.

San Marino, 14 ottobre 2024/1724 d.F.R.