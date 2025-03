Il settore tesseramento di Forza Italia della provincia di Rimini continua la sua campagna adesioni

e poi Gian Marco Battaglia “Ho deciso di entrare a far parte di Forza Italia perché da 30 anni si batte per la libertà, per la democrazia e per la difesa dell’Occidente. Perchè è un partito che affronta le grandi sfide del mondo contemporaneo con coraggio e determinazione grazie a idee e valori che gli hanno permesso di diventare un punto di riferimento per tanti cittadini. Perchè Forza Italia è famiglia.”