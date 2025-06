Il sindaco Barattoni in visita all’ospedale “Santa Maria delle Croci” di Ravenna

Questa mattina il sindaco Alessandro Barattoni ha visitato i reparti di Oncologia e Pediatria dell’ospedale “Santa Maria delle Croci” di Ravenna, accompagnato dalla direttrice facente funzioni dell’ospedale dottoressa Aura Brighenti e dal dottor Federico Lauria della direzione infermieristica. Insieme hanno incontrato il dottor Stefano Tamberi, primario di Oncologia, e il dottor Federico Marchetti, primario di Pediatria, per un confronto sullo stato delle strutture e degli spazi dei due reparti.

Successivamente il primo cittadino ha partecipato alla cerimonia di ringraziamento per la donazione di un microscopio all’Unità Operativa di Anatomia patologica che verrà utilizzato per tutto l’ambito territoriale di Ravenna, compresi quindi anche Lugo e Faenza.

“Questa mattina – spiega il sindaco Alessandro Barattoni – ho fatto visita ai due reparti di Pediatria e Oncologia per incontrare i primari e il personale presenti, prima di recarmi all’inaugurazione di uno strumento che contribuirà a migliorare la diagnostica in ambito ospedaliero. Queste due visite, che nel corso dei prossimi mesi diventeranno una costante per tutti i reparti, sono servite per rendermi conto di persona dello stato dei locali e dei servizi. Per me è fondamentale essere sul territorio per toccare con mano le diverse situazioni e confrontarmi direttamente con chi le vive ed è quello che continuerò a fare ogni giorno”.

Comune di Ravenna