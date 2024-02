Il tempo resterà stabile fino a giovedì, con un’estate di San Martino tardiva che porterà temperature oltre la media in Italia, secondo le previsioni di Antonio Sanò di iLMeteo.it all’Ansa. Le temperature massime supereranno i 20-22°C, specialmente nelle regioni centrali e sulle isole maggiori. Tuttavia, le notti resteranno fredde, in particolare al Nord e nelle zone interne del centro. Da venerdì 17 novembre, è previsto un cambiamento meteorologico con l’arrivo di masse d’aria fredda che porteranno un primo assaggio invernale, caratterizzato da forti piogge, temporali e nevicate sui rilievi appenninici, principalmente nel Sud e sul versante adriatico. Al Nord, le condizioni meteo saranno meno turbolente, con freddo notturno prevalente. La tendenza per i prossimi giorni include cielo parzialmente nuvoloso al Nord, soleggiato al Centro con alcuni piovaschi, e bel tempo prevalente al Sud, con un peggioramento previsto a partire da venerdì, soprattutto al Centro-Sud e nel Nordest.