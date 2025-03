“Il territorio di Rimini è il secondo in Italia per copertura di posti nido pubblici: un dato certificato dalla relazione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel) pubblicata a fine 2024 e che fotografa le performance dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni a livello regionale e provinciale. La mappatura (rilanciata oggi dall’edizione del Corriere della Sera di Bologna) ci consegna un risultato che premia in generale l’Emilia Romagna, con la provincia di Rimini in grado di rispondere secondo le rilevazioni del Cnel al 29,9% della domanda potenziale, seconda solo a Bologna (31,4%).

Al netto di classifiche e percentuali, che offrono comunque una conferma rispetto all’elevato standard che la Regione nel suo complesso offre per quantità e qualità dei servizi e per l’infanzia, l’analisi del Cnel rappresenta una sorta di cartina tornasole rispetto al cambio di passo che il territorio ha intrapreso negli ultimi anni, al preciso scopo di andare a recuperare un gap storico penalizzante per le famiglie e capace di incidere sulle possibilità di benessere e di crescita. Guardando al solo Comune di Rimini va detto come l’incremento dell’offerta di posti nido sia un trend avviato da anni, risultato della scelte precisa e mai messa in discussione di porre il welfare e il sostegno alle famiglie come una delle priorità inamovibili del mandato amministrativo. Un indirizzo che si è tradotto in azioni, da quella più forte come l’introduzione della gratuità dei nidi e degli abbattimenti tariffari per stimolare la domanda e garantire l’accessibilità, al sostegno ad una rete virtuosa tra pubblico e privato, con incentivi e agevolazioni in grado di ampliare l’offerta. Un sistema che ci ha permesso di arrivare al 2024 ad una percentuale di copertura tra nidi pubblici e privati convenzionati che ha raggiunto oltre il 40% (40,6%).

Un balzo considerevole dal 28% del 2018, ancora più netto guardando al 2002, quando la copertura si attestava a poco meno del 12%. Un impegno che prosegue con la prossima apertura dei tre nuovi nidi che l’Amministrazione sta realizzando attraverso i fondi del Pnrr e che permetterà di mettere a disposizione ulteriori posti già dall’anno educativo 2026-2027. Dietro a queste percentuali, a questi numeri, c’è un impegno preso con la città: quello di fare il massimo anche attraverso il coordinamento pubblico – privato per garantire la migliore offerta educativa e ampliare le opportunità di welfare per le famiglie riminesi, attraverso il potenziamento delle infrastrutture, intercettando i nuovi bisogni anche nella prospettiva di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sostenendo le fasce più esposte. Un risultato della comunità riminese, perché questo è un valore di comunità”.

Comune di Rimini