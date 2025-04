Il tour operator e influencer Piero Armenti in visita a Santarcangelo

Lo scorso fine settimana il noto tour operator e influencer Piero Armenti ha visitato Santarcangelo a margine di un evento di cui è stato protagonista alla Fiera di Rimini. Oltre a esplorare il centro storico con una passeggiata fino alla Torre civica (il “Campanone”), il fondatore di “Il mio viaggio a New York” ha pranzato all’osteria La Sangiovesa.

Piero Armenti, nato nel 1979, è scrittore, urban explorer e fondatore di “Il mio viaggio a New York”, tour operator con sede nei pressi di Times Square avviato nel 2014. Giornalista professionista e comunicatore social oltre che imprenditore, ha scritto per diverse testate e riviste, libri di viaggio e romanzi per Mondadori, nonché curato una serie tv per Mediaset Infinity.

Comune di Santarcangelo