San Marino. Il Tre Fiori e mister Danilo Girolomoni proseguono insieme. Aspettando il sorteggio per la Conference League di martedì Nyon arriva il rinnovo del tecnico

“Sono davvero contento. Già al mio arrivo c’era la volontà di lavorare sulla continuità costruendo un gruppo solido e vincente, ma riuscirci non era scontato. La stagione è stata molto positiva grazie al lavoro di squadra. Siamo già al lavoro per preparare questa avventura europea e per costruire la prossima stagione partendo da buone basi. L’obiettivo? Fare sempre meglio”

Il Tre Fiori e mister Danilo Girolomoni proseguono insieme verso i prossimi obiettivi. Al termine di una stagione positiva e alla vigilia del sorteggio di Nyon, che martedì farà uscire dall’urna l’avversario dei gialloblù per il primo turno di qualificazione della Uefa Conference League, arriva la firma sul rinnovo del contratto dell’allenatore.

“Sono davvero molto contento di proseguire alla guida del Tre Fiori anche per la prossima stagione – dice il tecnico Girolomoni -. Già al mio arrivo c’era la volontà di lavorare sulla continuità costruendo un gruppo solido e vincente, ma riuscirci non era scontato. La stagione è stata molto positiva, anche oltre le aspettative, e questi risultati ce li siamo guadagnati con il lavoro di squadra. Merito dello staff, dei ragazzi e di una società che ci è sempre stata vicina anche nei momenti meno felici, per fortuna pochi, supportandoci senza pressioni. Tutti noi abbiamo risposto sul campo e al primo anno abbiamo ottenuto due grandi risultati come la qualificazione in Conference League e la finale di Coppa Titano”.

Forse sta proprio lì, in quella finale di Coppa, l’unico rimpianto stagionale? “Forse sì, perché quando arrivi vicino alla meta dispiace non alzare un trofeo. Ai punti probabilmente avremmo meritato qualcosa di più, ma io guardo sempre il bicchiere mezzo pieno e allora mi tengo quella bella prestazione. Sono convinto che arrivare così vicini all’obiettivo sia uno stimolo importante in vista della prossima stagione e che ci dia lo stimolo giusto per fare ancora meglio”.

Ora arriva la Conference League. Se per il Tre Fiori come società non è una novità, per molti del gruppo lo sarà. C’è emozione? “Non vedo l’ora di vivere tutti insieme questa bella esperienza di calcio internazionale – continua Girolomoni -. La viviamo con un regalo che ci siamo fatti e ci prepareremo per arrivarci al meglio, consapevoli del valore di tutte le squadre nell’urna, che hanno in rosa calciatori professionisti. Noi non lo siamo, ma daremo il massimo per fare una bella figura e, perché no, provare a passare il turno”.

La società gialloblù continua a strutturarsi sempre più: oltre alla conferma del diesse Francesco Lo Russo, arrivano novità nell’organigramma societario. Marino Casali assume il ruolo di presidente onorario, Mauro Amici diventa presidente e Stefania Martinini è il nuovo segretario generale. “In società c’è voglia di crescere e fare bene – conclude Girolomoni – e tutti remiamo dalla stessa parte per arrivare ad obiettivi sempre più prestigiosi, a partire dal direttore Lo Russo che è un grande lavoratore come me e proseguiamo in sinergia dal primo giorno. Ora sta pensando ai rinnovi della rosa, perché è fondamentale ripartire da questa buonissima base a cui andrà aggiunto qualche accorgimento. E poi la società, che ci lascia i giusti spazi e ci affianca persone competenti e attaccate alla maglia come il nuovo presidente Mauro Amici che ci è sempre stato vicino e Stefania Martinini, una figura capace e molto positiva. Costruite le fondamenta, siamo tutti pronti e motivatissimi a continuare questo progetto facendo sempre meglio”.