Il trofeo più iconico del tennis arriva a Rimini

Il trofeo più iconico del tennis mondiale arriva a Rimini per permettere a tutti gli appassionati di rivivere il sogno e alimentare la gioia collettiva per un trionfo che non smette di emozionare.

Quattro giorni e due tappe a Rimini per il viaggio di esposizione della Coppa Davis nell’ambito de “Il Tour delle emozioni, un trofeo per tutta Italia”, programma del Trophy tour, voluto dalla Federazione Italiana Tennis e Padel in collaborazione con l’amministrazione comunale, il Comitato Regionale Emilia-Romagna della FITP e IEG per consentire agli amanti del tennis di vedere da vicino e fotografare il magnifico trofeo conquistato dagli azzurri. Il trofeo mancava dall’Italia dal 1976, quando furono Adriano Panatta e Paolo Bertolucci a fare incetta di successi.

Due i luoghi in cui si potrà andare a vedere la preziosa ‘insalatiera d’argento’ conquistata nel novembre scorso dal team azzurro capeggiato da Jannik Sinner sui campi di Malaga: in occasione di RiminiWellness farà tappa nella Hall sud della Fiera di Rimini giovedì 30 e venerdì 31 maggio, mentre sabato 1 (ore 10 –19) e domenica 2 giugno (ore 11.30 – 21.30) sarà in esposizione al Teatro Galli in piazza Cavour.

Due anche le cerimonie inaugurali riminesi: giovedì 30 maggio, alle ore 11,00, nell’ambito di “RiminiWellness” si terrà la presentazione della Coppa Davis alla presenza per la Federazione Italiana Tennis e Padel di Raimondo Ricci Bitti – Consigliere Federale Federazione Italiana Tennis e Padel, Michelangelo Dell’Edera – Direttore Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi” della Federazione Italiana Tennis e Padel e Team Manager della Coppa Davis e di Gilberto Fantini – Presidente Emilia Romagna della Federazione Italiana Tennis e Padel.

Sabato 1 giugno si terrà una nuova cerimonia Galli per celebrare l’arrivo al Teatro Galli della Coppa alla presenza del Sindaco e del Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi.

Comune di Rimini