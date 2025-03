Il Trofeo San Marino Master di nuoto si conferma di altissimo livello 

Lo scorso fine settimana, sabato 11 e domenica 12, al Multieventi Sport Domus di Serravalle è andata in scena una scoppiettante 17° edizione del Trofeo San Marino Master.

La manifestazione ha visto oltre 700 nuotatori di 92 squadre provenienti da tutta Italia sfidarsi nelle molteplici specialità previste dal programma, segnando svariati risultati di prestigio.

Sono stati infatti stabiliti i nuovi record italiani nella staffetta 4×100 SL mista M100-119 della Klab Sport composta da Jennifer Martiradonna, Alice Papini, Marco Rossi, Alessandro Graziuso e nei 200 e 400 stile libero M25 sempre da Marco Rossi della stessa società e addirittura il record Mondiale nella staffetta 4×200 SL mista M100-119 composta da Rossi Marco, Eleonora Chiti, Alice Papini e Mattia Lenzi ed il record Europeo nella staffetta 4×100 mista uomini M120-159 composta da Mario Cautiero, Brian Spina, Niccolò Baldi, Nicholas Carlo Righetto sempre della società Klab Sport.

Il premio per la migliore prestazione negli 800 SL è andato a Jane Ann Hoag della Acqua1village per le donne e a Igor Piovesan della Natatio Master Team per gli uomini, quello per la migliore prestazione assoluta a Kulis Marzena del Nuoto club Firenze nei 100 rana e Rossi Marco della Klab Sport nei 400 stile libero.

La So.Ge.Se. Soc. Coop. si è aggiudicata il trofeo vincendo la classifica a squadre, con la Polisportiva Nuoto Montefeltro al secondo posto e la Polisportiva Garden Rimini al terzo posto.

La San Marino Master, autoesclusa dalla classifica a squadre per dovere di ospitalità, ha raccolto con i suoi atleti un bottino di 20 ori, 19 argenti e 8 bronzi, oltre ai numerosi risultati di prestigio.

Gli organizzatori ringraziano tutti i partecipanti per gli innumerevoli attestati di apprezzamento ricevuti per la qualità raggiunta dalla manifestazione, che ormai da anni è una “classica” di apertura del finale di stagione agonistica.