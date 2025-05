“Illuminati… dall’Arte”. Torna il concorso dedicato ai giovani creativi sammarinesi e residenti (anche all’estero) di Giochi del Titano. ISCRIZIONE GRATUITA – Premio di 10.000 euro al vincitore

La creatività giovanile torna protagonista nella Repubblica di San Marino grazie alla terza edizione del Premio Alberto Rino Chezzi, promosso da Giochi del Titano in collaborazione con il Club 41 San Marino. Il concorso, che prende il nome evocativo “Illuminati… dall’Arte”, è ormai un appuntamento atteso nel panorama culturale sammarinese, pensato per dare spazio, voce e visibilità ai giovani talenti artistici del territorio.

Questa iniziativa, giunta alla sua terza edizione nel 2025, si rivolge ai cittadini o residenti sammarinesi tra i 15 e i 30 anni. L’obiettivo è semplice ma ambizioso: valorizzare l’arte in tutte le sue forme, accogliendo opere che spaziano dal disegno alla pittura, dalla scultura al video, fino all’arte digitale e ai fumetti. Non c’è un confine rigido, se non quello della fantasia: l’unico requisito è che l’opera possa essere esposta fisicamente all’interno della mostra collegata all’evento.

A rendere ancora più interessante il concorso è il premio finale di 10.000 euro riservato al vincitore. Una cifra importante, che rappresenta non solo un riconoscimento simbolico, ma anche un vero incoraggiamento per chi sogna di trasformare l’arte in una professione. Il premio sarà consegnato con un evento ufficiale entro il mese di novembre 2025, data entro cui la commissione multidisciplinare – composta da esperti del settore – concluderà i lavori di valutazione.

Ma non è tutto: l’opera vincitrice diventerà proprietà di Giochi del Titano, mantenendo però i diritti intellettuali all’autore, che potrà continuare a divulgarla (tranne per fini commerciali). Tutte le altre opere, invece, verranno restituite agli autori a fine concorso, ma potranno essere riprodotte o pubblicate dall’organizzazione, a titolo gratuito, per promozione culturale e pubblicitaria.

L’iscrizione è gratuita e aperta fino alle ore 17:00 del 24 ottobre 2025. I candidati dovranno presentare personalmente (o tramite delega, se minorenni) il modulo compilato, insieme all’opera artistica, presso la segreteria di Giochi del Titano spa, in Strada dei Censiti 21, a Falciano. È richiesto anche un documento d’identità valido e, naturalmente, l’accettazione del regolamento del concorso.

Nel titolo stesso del concorso si cela il messaggio profondo di questa iniziativa: “Illuminati… dall’Arte”. Un invito a lasciarsi guidare dalla luce della creatività, a esplorare linguaggi nuovi, a mettersi in gioco con coraggio e immaginazione. In un mondo sempre più veloce e digitale, lo spazio dato all’arte – soprattutto se viene dai giovani – è un segnale di apertura, di speranza, di libertà espressiva.

San Marino, con questa iniziativa, non solo sostiene il talento locale, ma lancia un messaggio più ampio: l’arte è ancora uno strumento potente per capire il presente, sognare il futuro e unire le persone.

Per informazioni e per ricevere il modulo di partecipazione:

Strada dei Censiti 21, 47891 Falciano (RSM)

Tel. 0549.942011 – ? Fax 0549.973836

? segreteriadirezione@giochideltitano.sm