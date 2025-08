Imola, ciclista 43enne in prognosi riservata: proseguono le ricerche del pirata della strada. Caccia ad una Fiat Punto blu

Rimane in prognosi riservata il ciclista imolese di 43 anni gravemente ferito sabato notte in un incidente all’incrocio tra via Salvo D’Acquisto e viale D’Agostino. Le condizioni del ferito sono serie, mentre le indagini per individuare il conducente dell’auto che lo ha travolto e poi si è dato alla fuga proseguono senza sosta.

Gli agenti della polizia locale del Nuovo circondario imolese stanno lavorando per identificare il veicolo responsabile, descritto come una Fiat Punto di colore blu metallizzato. Fondamentali per le indagini sono le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona, integrate dal controllo dei varchi elettronici per la lettura delle targhe dislocati sul territorio. Un testimone oculare ha inoltre fornito dettagli utili per circoscrivere il modello dell’auto coinvolta.

La polizia locale ha lanciato un appello al responsabile, invitandolo a costituirsi: in caso contrario scatterà la contestazione per omissione di soccorso, un reato che può portare fino a 12 anni di reclusione. La richiesta di collaborazione si estende anche a chiunque possa fornire informazioni utili per ricostruire la dinamica dell’incidente. È possibile contattare la centrale operativa al numero 800 446 611.

La speranza è che, grazie a una risposta dalla comunità, si possa fare presto luce su quanto accaduto e garantire giustizia al ciclista vittima dell’investimento.