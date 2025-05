Imola, emozioni tra cielo e motori: debutta con successo Dinner in the Sky all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Una piattaforma sospesa nel cielo, la cucina d’eccellenza italiana e il rombo dei motori come colonna sonora: Dinner in the Sky ha conquistato Imola, firmando un debutto da standing ovation all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. In concomitanza con la 6 Ore del FIA World Endurance Championship, l’esperienza gastronomica a 50 metri d’altezza ha unito suggestione e adrenalina, regalando ai partecipanti un pranzo letteralmente fuori dal comune, con vista sulla griglia di partenza e sulla storica curva della Rivazza.

Tra i primi ospiti ad alzarsi in volo, anche nomi di prestigio come Richard Mille, fondatore dell’omonima casa di orologi di lusso, e Frédéric Lequien, CEO del WEC. Ad accoglierli, un’atmosfera vibrante, tra smartphone puntati al cielo, volti stupiti e una perfetta sinergia tra alta cucina e cultura del motorsport. A firmare l’offerta gastronomica, la qualità di La Fenice, tra i nomi di riferimento nel catering italiano.

Il format internazionale — nato nel 2006 e oggi presente in oltre 70 città del mondo — ha trasformato ancora una volta il cielo in una sala da pranzo con vista, generando entusiasmo e prenotazioni da tutta Europa. E l’attesa ora è tutta per il bis: Dinner in the Sky tornerà a Imola in occasione del Gran Premio di Formula 1 del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, dal 17 al 19 maggio. Un’edizione storica all’orizzonte, che vedrà Lewis Hamilton al debutto sulla Ferrari e il giovane talento Andrea Kimi Antonelli al volante della Mercedes. A firmare il weekend sarà Lenovo, official partner dell’iniziativa.

Dinner in the Sky, portato in Italia da DITS Italia Srl, ha già collezionato oltre 10.000 eventi in tutto il mondo, da Dubai a Londra, passando per Brescia, Napoli e il Lago di Como. A differenza di molti tentativi di imitazione, è considerato il ristorante più insolito al mondo secondo Forbes, capace di offrire esperienze indimenticabili e un impatto mediatico virale: milioni di visualizzazioni su YouTube e centinaia di migliaia di interazioni social lo confermano.

La sicurezza è la priorità assoluta per gli organizzatori, che operano con standard certificati e senza alcun incidente registrato in 15 anni di attività. Dinner in the Sky non è solo un ristorante tra le nuvole, ma un potente strumento di promozione per i territori ospitanti, capace di coniugare spettacolo, ospitalità e visibilità globale.

I biglietti per le prossime date a Imola sono già disponibili su: https://dinnerinthesky.it