Imola, guida contromano da ubriaco sulla Statale 610: veicolo sequestrato e multa salata

Era talmente ubriaco da non reggersi in piedi e percorreva contromano la Statale 610 Selice, nel territorio di Imola. Una situazione pericolosissima, prontamente intercettata da una pattuglia della Polizia Stradale che è riuscita a fermare il veicolo prima che accadesse il peggio.

Il fatto risale a due giorni fa, quando gli agenti del Distaccamento imolese hanno notato un’Audi A3 che sterzava bruscamente invadendo la corsia opposta. Un comportamento anomalo e pericoloso che ha immediatamente fatto scattare l’intervento.

Alla guida del mezzo, un uomo italiano di 55 anni, in evidente stato di alterazione: al controllo faticava a restare in piedi e presentava forti esalazioni alcoliche. Il successivo test con l’etilometro ha confermato i sospetti: il tasso alcolemico era quattro volte oltre il limite consentito dalla legge (0,5 g/l).

Ma non è finita qui. Gli accertamenti hanno anche rivelato che l’auto era soggetta a fermo fiscale. Per il conducente, dunque, è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, il sequestro del veicolo ai fini della confisca e una sanzione amministrativa complessiva superiore ai 2.000 euro.

L’episodio riaccende i riflettori sull’importanza dei controlli su strada e sui rischi legati alla guida sotto l’effetto dell’alcol, pericolosa non solo per chi la pratica, ma anche per chiunque si trovi a condividere la carreggiata.