Imola. Il medico la dimette dall’ospedale, ma lei lo prende a calci e pugni: 22enne marocchina arrestata per aggressione

Una giovane di 22 anni, originaria del Marocco e già nota alle Forze dell’Ordine, è stata arrestata ieri dai Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme per aver aggredito con calci e pugni un medico dell’ospedale di Imola. L’episodio, che ha sconvolto il personale sanitario, è scaturito dalla rabbia della giovane per essere stata dimessa dal pronto soccorso dopo una diagnosi di abuso di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto riportato dai Carabinieri, la segnalazione è arrivata da una guardia giurata in servizio presso l’ospedale di Imola. “Una ragazza, in evidente stato di alterazione psicofisica dettata dall’abuso di sostanze stupefacenti, aveva colpito con calci e pugni un medico”, ha dichiarato la guardia giurata, come riferito nel comunicato ufficiale dei Carabinieri. La 22enne si era presentata al pronto soccorso a causa di un malore. Dopo essere stata visitata, i medici hanno stabilito una diagnosi di abuso di sostanze stupefacenti, con zero giorni di prognosi, e l’hanno dimessa. La giovane, però, non ha accettato la decisione del personale sanitario. “Non d’accordo con tale decisione presa dal medico, si scagliava contro quest’ultimo, colpendolo con calci e pugni al volto procurandogli delle lesioni”, si legge nel comunicato dei Carabinieri. L’aggressione ha causato ferite al medico, che ha richiesto l’intervento immediato delle Forze dell’Ordine.

I Carabinieri, giunti sul posto, hanno identificato la 22enne, ancora in stato di forte agitazione, e l’hanno arrestata con l’accusa di lesioni personali a esercente professione sanitaria. Dopo la convalida dell’arresto, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, la giovane è stata rimessa in libertà in attesa del processo.