Imola, incidente a Casalfiumanese: motociclista faentino finisce all’ospedale dopo uno scontro con un autocarro

Un uomo di 44 anni, originario di Faenza, è stato trasportato in ospedale dopo un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri a Casalfiumanese, all’incrocio tra via Montanara e via Pila.

Intorno alle 17:20, mentre un autocarro guidato da un sessantenne di Imola stava effettuando una svolta a destra da via Montanara verso via Pila, una moto sopraggiunta a elevata velocità ha sorpassato il veicolo. Poco dopo il sorpasso, la moto ha urtato la banchina in cemento presente su via Pila, un elemento strutturale che sostiene il lato della strada, perdendo quindi il controllo e finendo la propria corsa in un campo di grano adiacente alla carreggiata.

Il motociclista è stato immediatamente soccorso e trasferito in elisoccorso all’Ospedale Maggiore di Bologna, dove è stato ricoverato con una prognosi di media gravità. Le autorità stanno ancora ricostruendo con precisione la dinamica dell’incidente per accertare eventuali responsabilità.