Imola, non ce l’ha fatta il ciclista investito sabato da un’auto pirata. Individuate e denunciate due donne per omissione di soccorso

Un drammatico epilogo per il ciclista di 43 anni rimasto coinvolto sabato scorso in un grave incidente stradale in via D’Agostino a Imola. Dopo giorni di lotta tra la vita e la morte, l’uomo è deceduto nella notte all’ospedale Maggiore di Bologna a causa delle ferite riportate nell’impatto.

L’episodio ha preso una piega ancora più grave quando la Polizia Locale ha rintracciato le due donne che si trovavano a bordo dell’auto pirata. La conducente, una 65enne, e sua sorella di 59 anni, proprietaria del veicolo, sono state denunciate per omissione di soccorso, un’accusa che pesa particolarmente sul conto della guidatrice.

Le autorità stanno ora valutando se la posizione delle due donne possa aggravarsi ulteriormente in seguito agli accertamenti in corso. Intanto, la comunità di Imola piange la perdita e chiede maggiore sicurezza sulle strade.

