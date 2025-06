Imola, tentato omicidio al Parco Tozzoni: identificato dai Carabinieri il presunto aggressore

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola hanno identificato e denunciato alla Procura della Repubblica di Bologna il presunto autore di un tentato omicidio volontario avvenuto lo scorso 19 aprile nel parcheggio adiacente al chiosco del Parco Tozzoni.

La vicenda è iniziata intorno alle 19:00, quando un giovane di 20 anni e un altro di 24 si sono presentati al Pronto Soccorso di Imola con ferite da taglio causate, con ogni probabilità, da un oggetto appuntito usato da un terzo giovane durante una lite scoppiata nel parcheggio. Le indagini, coordinate dalla Procura di Bologna, hanno fatto emergere la gravità dell’aggressione, inizialmente sottovalutata come una semplice discussione tra automobilisti.

Dai referti medici è emerso che il ventenne ha subito un intervento chirurgico delicato e ha rischiato la vita, in particolare per una ferita che si trovava a pochi centimetri dal cuore. Gli accertamenti dei Carabinieri hanno portato all’identificazione di un 19enne imolese, ora indagato per tentato omicidio volontario, lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere.

L’operazione testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza sul territorio e nella risoluzione tempestiva di episodi di violenza. Le indagini proseguono per chiarire ulteriori dettagli sulla dinamica dell’aggressione e sulle responsabilità coinvolte.