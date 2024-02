In 68.500 alla fiera turistica di Norimberga: la Romagna e Bellaria Igea Marina conquistano il pubblico bavarese

Bilancio positivo per la Fiera di Norimberga, conclusasi la scorsa domenica 25 febbraio, alla quale tra gli 800 espositori ha partecipato la Romagna, con il coordinamento di Fondazione Verdeblu di Bellaria Igea Marina ed in collaborazione con Visit Romagna.

Cinque giorni, dal 21 al 25 febbraio, per un totale di circa 68.500 visitatori interessati alle tematiche del turismo, giardinaggio, caravanning, sport e outdoor, con un target principalmente famigliare che ha interessato la Fiera specialmente durante il weekend con un picco nelle giornate di sabato e soprattutto domenica.

Presso lo spazio espositivo dedicato alla Romagna, la kermesse di operatori turistici ha presentato le proprie offerte, registrando un interesse verso le proposte di camping e hotel romagnoli. Inoltre il pubblico è stato particolarmente attratto anche dalle tipicità enogastronomiche del nostro territorio, conosciute ed apprezzate in tutto il mondo, come la piadina del Consorzio Piadina Romagnola IGP, offerta in degustazione agli ospiti; 7 kg di caffè e 200kg di gelato artigianale prodotto “sur place”. Non da meno, gli spettacoli di ballo folkloristico della Rimini Dance Company, hanno contribuito ad attirare i visitatori presso la Hall 11.1 dove per tutta la durata della fiera, ha rivissuto lo spirito romagnolo che tanto incuriosisce il turista del mercato bavarese.

«Archiviamo una settimana intensa di promozione turistica che ci ha visti impegnati su due fronti: la Conferenza Stampa di Rumore BIM Festival e la Fiera di Norimberga.» Conclude il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi. «Quest’ultima ci vede affiancare l’azione degli enti regionali che stanno puntando molto su questi territori. Come sempre un plauso al nostro staff, il quale non avrà nemmeno il tempo di riposare in quanto a marzo sarà impegnato in tre tappe promozionali presso centri commerciali del nord Italia.»

