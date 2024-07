In arrivo una nuova autovettura e 5 bodycam per la Polizia Locale di Cesenatico

Grazie al progetto regionale “Polizia Locale nei luoghi della movida e nelle aree a rischio del territorio – controlli dinamici a presidio della sicurezza urbana e stradale” è stato ottenuto un finanziamento da € 55.000,00

Cesenatico, 26 luglio 2024_Ottime notizie per la Polizia Locale di Cesenatico che ricevuto un finanziamento da € 55.000,00 attraverso il progetto regionale “Polizia Locale nei luoghi della movida e nelle aree a rischio del territorio – controlli dinamici a presidio della sicurezza urbana e stradale”. La relazione curata dagli agenti incaricati e coordinata dal comandante Alessio Rizzo è stata giudicata positivamente e permetterà di migliorare e aumentare le dotazioni strumentali della Polizia Locale di Cesenatico. Con i fondi a disposizione verrà acquistata un’autovettura “Jeep Avenger” munita di dashcam e allestita con kit di pronto intervento e infortunistica stradale. Il veicolo è dotato anche di cella di sicurezza per il trasporto dei fermati; un etilometro e il relativo materiale di consumo; un pre-test etilometrico “alcool sensor”; cinque bodycam munite di piastre e spalline con anche inclusi i software per la gestione e la relativa formazione. Il piano in totale prevede un investimento di circa € 62.000,00 e il finanziamento regionale ottenuto ne copre circa il 90% a testimoniare la bontà del progetto.

Le parole dell’assessore Mauro Gasperini e del comandante Alessio Rizzo

«Siamo molto felici di aver ottenuto questo finanziamento che permetterà alla nostra Polizia Locale di essere ancora più presente sul tutto il territorio comunale. Mi sento di fare i complimenti a tutto il Comando che ha deciso di partecipare al progetto e lo ha fatto nel miglior modo possibile, con entusiasmo e professionalità», il commento dell’assessore Mauro Gasperini.

«L’approvazione del progetto regionale aggiunge un tassello importante all’azione di rinnovamento tecnologico del Comando di Polizia Locale portato avanti unitamente all’Amministrazione Comunale. Ciò garantirà interventi più celeri, risposte efficaci alla collettività contemperando le esigenze di sicurezza del territorio e la tutela degli operatori di PL», le parole del comandante Alessio Rizzo.

Comune di Cesenatico