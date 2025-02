In aumento le carte d’identità elettroniche erogate dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Coriano, la fotografia dell’attività svolta nel 2024

Coriano, 20 febbraio 2025 – Sono in netto aumento le carte d’identità elettroniche erogate dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Coriano. Gli utenti che si sono rivolti agli sportelli del municipio, in piazza Mazzini nel 2024, sono stati 1448, 300 in più rispetto al 2022. Dal giorno del rilascio dell’appuntamento, i tempi d’attesa della CIE, considerato la produzione della stessa a cura del Ministero dell’Interno, sono di 7 giorni. I mesi tra settembre e dicembre sono i più gremiti con il picco nell’ultimo mese dell’anno per 1448 pratiche erogate. La stessa tendenza si rileva nel 2022 e nel 2023 in cui i mesi successivi alla stagione estiva sono i più “pieni” agli sportelli.

L’anagrafe è un servizio fondamentale per la vita dei cittadini, costituisce uno dei primi punti di contatto tra la pubblica amministrazione e la cittadinanza. È un ufficio che rispecchia la vita delle persone ed è in continuo movimento, cura la tenuta e l’aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell’A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all’Estero) per registrare la posizione e il movimento dei cittadini, italiani e stranieri, iscritti nel Comune. Oltre a rilasciare la carta d’identità e i certificati relativi a tutti i mutamenti che si verificano nel Comune per cause naturali o civili, come nascita, matrimonio, emigrazione e immigrazione, esegue autentiche di copie e firme.

Dal 2021 è possibile richiedere i certificati anagrafici online tramite SPID al portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) (https://comune.coriano.rn.it/ servizio/certificati- anagrafici/ ).

Sempre tramite il portale ANPR si può comunicare il cambio di residenza per il trasferimento da una Comune ad un altro sul territorio nazionale, il rimpatrio dall’estero oppure il cambio di abitazione nello stesso Comune. Sono un centinaio le variazioni di residenza nel 2024, in particolare spiccano le pratiche di immigrazione, ossia di persone che da fuori Comune vengono a Coriano, aumentate a 325 nel 2024 rispetto alle 298 del 2023.

“La semplificazione dei servizi rivolti ai cittadini grazie allo snellimento delle pratiche e alla spinta alla digitalizzazione – commenta il sindaco Gianluca Ugolini con delega ai Servizi demografici – va nella direzione di rafforzare in maniera costante i servizi digitali rivolti ai cittadini. Gli uffici comunali sono attenti a dare risposte celeri e puntuali alla varie pratiche richieste in quanto questa amministrazione sostiene ogni iniziativa che consenta di rendere più semplice la vita delle persone. Ricordo che scaricare i certificati anagrafici on line, senza recarsi fisicamente allo sportello, in modo autonomo e gratuitamente per proprio conto o per un componente della famiglia, è un modalità semplice e veloce per ottenere risposte immediate alle proprie esigenze.”

In foto il sindaco Ugolini agli sportelli dell’Ufficio Anagrafe

Comune di Coriano