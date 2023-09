In Italia 1 auto su 4 non conforme al codice: l’indagine Assogomma e Polizia Stradale

Un recente report di Assogomma e Polizia dimostra che in Italia sono tante le vetture “fuorilegge”: gomme usurate e revisione scaduta sono tra i principali colpevoli delle effrazioni. Qual è la causa? E com’è possibile porvi rimedio? Una soluzione potrebbe essere il noleggio a lungo termine, opzione preferita da sempre più persone, sia aziende che privati.

I problemi del parco macchine italiano

L’indagine condotta da Assogomma in collaborazione con la Polizia mostra che 18 veicoli su 100 circolano con pneumatici non conformi, e quasi 25 vetture su 100 sono prive di revisione. Gli pneumatici sono fondamentali per la sicurezza di un veicolo e devono essere controllati con regolarità ma, da quanto emerso, dopo i primi quattro anni dall’immatricolazione dell’auto la percentuale degli pneumatici mal assortiti o danneggiati è altissima.

Ciò accade perché in Italia le automobili non vengono sostituite spesso e dunque invecchiano senza la manutenzione necessaria. Nel nostro Paese infatti, il parco macchine delle vetture in circolazione è troppo vecchio: in base alle ultime statistiche ACI, l’età media delle vetture è di circa 12 anni, mentre le Euro 0, 1 e 2 rappresentano il 17% del totale di 40 milioni di autoveicoli circolanti.

Noleggio a lungo termine: una soluzione a molti problemi

In Italia, il noleggio auto a lungo termine è decisamente in ascesa (con un aumento del 7% in fatturato negli ultimi due anni), compensando in tal modo buona parte del calo delle vendite tra i privati. Dall’ultimo rapporto dell’Associazione Nazionale Industria Autonoleggio del 2022, il numero degli italiani che preferisce questo tipo di noleggio all’acquisto è in crescita, perché rappresenta una soluzione vantaggiosa sotto molti punti di vista, soprattutto perché non solo si hanno a disposizione veicoli sempre nuovi ma si ha anche la possibilità di includere nel servizio la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’auto.

Per venire incontro alla crescente domanda, la disponibilità di offerte relative al noleggio a lungo termine oggi si è ampliata moltissimo. Esistono soluzioni per tutte le tasche, con anticipo zero, consegna veloce e tante altre opzioni tra cui scegliere. Per trovare quella migliore per le proprie esigenze, senza perdere tempo, è possibile rivolgersi agli esperti del noleggio a lungo termine di Facile.it, che offrono consulenze dedicate, gratis e senza impegno, proponendo anche dei prezzi esclusivi.

Nel 2022 sono stati 250.000 i clienti ad aver scelto questo tipo di servizio, tra aziende e privati, con oltre cinque milioni e mezzo di contratti di noleggio nelle città più grandi come Milano o Roma. I veicoli immatricolati sono stati 415.000, per un valore di 10,5 miliardi di euro, come è emerso dal Rapporto 2022 di Aniasa (l’Associazione Nazionale Industria Autonoleggio, Sharing Mobility e Automotive Digital).

I vantaggi del noleggio a lungo termine

Il noleggio a lungo termine permette al cliente di usufruire di numerosi vantaggi, altrimenti assenti nel caso dell’acquisto o del noleggio a breve termine. Grazie alla durata più lunga del contratto di noleggio, innanzitutto, il risparmio di denaro è notevole, un fattore da non sottovalutare soprattutto in un momento in cui le difficoltà economiche per imprese e famiglie non mancano in Italia.

Tra gli altri vantaggi c’è il fatto che l’assicurazione e la manutenzione del veicolo sono comprese nel prezzo di noleggio, le tariffe mensili sono ridotte, e non c’è l’obbligo di acquisto dell’automobile. Infine, si può decidere di sostituire la vetturea a ogni scadenza contrattuale così da avere un’auto sempre nuova e in perfetto stato di salute.