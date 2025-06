Inaugurata la mostra “L’École de Paris” al Museo di Stato di San Marino: un viaggio nell’arte moderna parigina e nel mondo di Modigliani

È stata inaugurata questa mattina, presso la sala espositiva del Museo di Stato della Repubblica di San Marino, la mostra “L’École de Paris”, promossa da Geko Gold Arte con il patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura. L’esposizione presenta una selezione di opere pittoriche, disegni e litografie di artisti attivi nella Parigi del primo Novecento, tra Montmartre e Montparnasse, protagonisti — spesso dimenticati dalla grande critica — della nascita dell’arte moderna.

Tra gli autori in mostra: Steinlen, Jeanne e André Hébuterne, Lhote, Utrillo, Dufy, Valmier, Thomsen e altri. Punto focale dell’esposizione è l’opera “Ritratto di Casimir Hébuterne”, dipinta a quattro mani da Amedeo Modigliani e Jeanne Hébuterne, straordinaria testimonianza del loro legame personale e artistico.

La mostra rappresenta anche il primo passo verso la nascita, a San Marino, della Fondazione Internazionale di Studi Amedeo Modigliani, realizzata con il sostegno degli Archivi Legali Modigliani e con la collaborazione degli Istituti Culturali sammarinesi.

L’inaugurazione è stata presentata da Tommaso Graziani del Centro Studi sull’economia dell’arte e da Christian Parisot, curatore della mostra e archivista degli Archivi Legali Modigliani.

Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Teodoro Lonfernini, presente all’inaugurazione, ha dichiarato:



“Questa mostra rappresenta un’occasione preziosa per approfondire una delle pagine più vivaci e internazionali della storia dell’arte. È un onore per la Repubblica di San Marino ospitare opere così significative, che valorizzano l’eredità culturale europea e il talento di artisti spesso rimasti ai margini della narrazione ufficiale. La Segreteria di Stato Istruzione e Cultura sostiene con convinzione iniziative come questa, che contribuiscono ad arricchire il nostro panorama culturale e a rafforzare il ruolo di San Marino come punto di riferimento per l’arte e la ricerca storica.”

La mostra sarà visitabile dal 6 giugno al 7 luglio 2025, tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:00, presso il Museo di Stato di San Marino (Piazzetta del Titano, Città di San Marino).