Inaugurato ieri il History Suite Riccione

Federalberghi Riccione accoglie con grande entusiasmo l’apertura del nuovo History Suite. Una nuova struttura ricettiva inaugurata ieri dalla famiglia Di Luca proprietari e gestori che nasce dalle ceneri della Pensione Elde in viale Rossini a Riccione.

11 suite apartament arredate e ispirate alle divinità greche. Il mito della bellezza e l’atmosfera di benessere sono donate agli ospiti in cerca di relax e silenzio. Veri e propri ambienti immersivi, studiati per evocare emozioni, sensazioni, stati d’animo. Afrodite, Atena, Artemide, Hermes… Ogni divinita? mitologica e? tradotta in chiave di esperienza di vacanza. Ogni appartamento, ogni suite, e? un invito a fermarsi, a respirare, a riscoprire l’arte semplice e preziosa di sentirsi bene. Un piccolo teatro della vacanza.

Per la nostra associazione albergatori è un grande orgoglio e un grande segnale di fiducia nel vedere imprenditori coraggiosi che coinvolgendo la propria famiglia investono nel turismo portando qualità e modernità a Riccione.