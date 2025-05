Incendio a Cesena: intervento dei Vigili del Fuoco in zona San Mauro in Valle

Un intervento di soccorso di vasta portata si è svolto nel primo pomeriggio di oggi a Cesena, nel quartiere di San Mauro in Valle. Attorno alle 15:45, residenti e passanti hanno segnalato un forte odore di bruciato e fumo proveniente dalla terrazza di un appartamento al quarto piano di un edificio in via Viareggio 86.

Le testimonianze raccolte indicano che l’origine del fumo sarebbe stata una stufa accesa, vicino a materiali facilmente infiammabili, che ha causato un incendio nel locale. La paura principale era che qualcuno potesse trovarsi all’interno dell’appartamento, anche se al campanello non si è mai risposto.

Sul posto sono arrivati rapidamente i vigili del fuoco, insieme a un’ambulanza del 118 e ai carabinieri. La porta dell’appartamento non poteva essere scardinata subito, per cui è stato richiesto l’intervento dell’auto scala, che ha permesso ai pompieri di entrare dall’esterno e domare le fiamme.

Le operazioni di spegnimento sono durate poco, grazie alla prontezza degli uomini in divisa, che hanno evitato che l’incendio si propagasse all’intero appartamento e alle aree circostanti. Fortunatamente, all’interno dell’appartamento non sono state trovate persone e nessuno ha riportato ferite.

L’evento ha attirato l’attenzione di numerosi residenti e passanti, che hanno assistito alle operazioni di soccorso. La pronta risposta delle forze di sicurezza ha prevenuto ulteriori danni alla struttura e garantito la sicurezza delle altre unità abitative dello stabile.