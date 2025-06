Incendio a Raibano, i rilievi Arpae confermano assenza di rischi per la salute pubblica

A seguito dell’incendio sviluppatosi domenica 1° giugno nell’area di stoccaggio rifiuti adiacente al termovalorizzatore di Raibano, situato nel territorio comunale di Coriano, sono stati prontamente avviati i necessari controlli ambientali da parte di Arpae. I risultati, resi noti nella tarda serata di ieri, hanno dato esito negativo. Dai rilievi effettuati, con strumenti da campo e analisi sul posto, non sono state rilevate contaminazioni dell’aria né la presenza di sostanze pericolose, né si sono verificati sversamenti nel fosso Raibano, adiacente all’area interessata dall’incendio.

Alla luce di tali risultati, si conferma che non sussiste alcun rischio per la salute pubblica e pertanto non sono ora necessarie misure precauzionali a tutela della popolazione. L’incendio è stato domato grazie all’intervento tempestivo e determinante dei Vigili del Fuoco, che hanno operato con grande professionalità e impegno per contenere le fiamme e garantire la sicurezza del territorio.

I sindaci di Coriano, Misano Adriatico e Riccione – Gianluca Ugolini, Fabrizio Piccioni e Daniela Angelini – esprimono il loro più sentito ringraziamento ai Vigili del Fuoco, ai tecnici di Arpae, al personale di Hera e a tutte le persone coinvolte, riconoscendo la loro competenza, rapidità e dedizione nel gestire efficacemente l’emergenza.

Comunicato stampa – Comuni di Coriano, Misano Adriatico e Riccione