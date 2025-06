Incendio all’hotel Queen Mary a Cattolica: intervento tempestivo delle forze di emergenza. La prima cittadina ringrazia i vigili del fuoco

Nella mattinata di oggi, martedì 24 giugno, un incendio ha interessato l’hotel Queen Mary situato a Cattolica, provocando l’attenzione delle autorità locali e dei soccorritori. La sindaca Franca Foronchi, intervenuta sul posto, ha riferito che nessuno è rimasto ferito durante l’evento. La prima cittadina ha ringraziato i vigili del fuoco di Cattolica, supportati dal comando provinciale di Rimini e dai pompieri di Pesaro, che sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Sul luogo sono arrivati anche la Polizia locale, i carabinieri della Tenenza di Cattolica, i tecnici di Arpae, le squadre di Adriagas e Enel, oltre al personale del 118, che hanno collaborato nelle operazioni di soccorso. La sindaca ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra le diverse forze di emergenza e ha sottolineato che gli abitanti vicini sono stati coinvolti nelle operazioni di gestione dell’emergenza.

Per precauzione, è stato consigliato ai residenti di tenere chiuse le finestre, e il proprietario dell’hotel è stato invitato a trasferire temporaneamente gli ospiti. La situazione è sotto controllo e le operazioni di bonifica, che si prevede si concludano nel primo pomeriggio, sono in corso. La presenza di un presidio di vigili del fuoco nel periodo estivo, quando si registra un aumento della presenza turistica, è stata rimarcata come elemento importante per la sicurezza della zona.