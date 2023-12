Incendio devasta condominio a Viserba Monte, evacuate 36 Persone

Un grave incendio ha colpito un condominio in via Sacco e Vanzetti a Viserba Monte nella notte tra sabato e domenica, segnando il terzo evento simile in pochi giorni. Quest’ultimo ha causato danni significativi, mettendo in pericolo la sicurezza dei residenti. A seguito dell’incendio, 36 persone di 16 diverse famiglie sono state evacuate e hanno trovato rifugio temporaneo nella Palestra di Viserba. In totale, 13 persone, inclusi due minori e un neonato, sono state ricoverate negli ospedali locali per inalazione di fumo, ma fortunatamente nessuno è in condizioni critiche.

Le fiamme hanno iniziato a divampare intorno alle 2 del mattino al piano terra dell’edificio, coinvolgendo alcuni motorini e una moto nell’atrio. L’intervento dei Vigili del fuoco è stato determinante per domare le fiamme. Successivamente, l’edificio è stato dichiarato inagibile, e sono in corso controlli alle linee elettriche da parte degli addetti Enel. Gli appartamenti al primo piano hanno subito i danni più gravi.

La Polizia di Stato sta conducendo indagini, considerando l’incendio come un atto intenzionale, specie alla luce di eventi simili recenti. Si sospetta che possano essere coinvolti gli stessi individui responsabili di un precedente incendio di un motorino nel vicino edificio.