Ieri sera, intorno alle 18, due squadre dei Vigili del Fuoco di Cesena sono intervenute in via Giacomo Leopardi per un incendio scoppiato in un appartamento. Le team di emergenza hanno lavorato per domare le fiamme, originate da una cucina situata al terzo piano dell’edificio. Durante le operazioni, i pompieri hanno recuperato un gatto che si trovava all’interno dell’abitazione e lo hanno prontamente rianimato. Non si registrano feriti tra gli abitanti della casa.