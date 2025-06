Incendio in hotel a San Mauro Mare causato da un corto circuito, nessun ferito

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio a San Mauro Mare, a causa di un corto circuito avvenuto alle 17:15 presso l’Hotel Royal, situato in via Orsa Minore. L’incidente ha coinvolto principalmente una stanza dedicata alla sauna, provocando danni alle strutture e al mobilio, e danneggiando anche due ulteriori stanze vicine a causa del fumo.

Sul luogo sono intervenute tre squadre di vigili del fuoco, accompagnate da un’ambulanza del 118 e dai carabinieri. Per fortuna, nessuno dei presenti è rimasto ferito. Le operazioni di spegnimento sono state immediate, e sono ancora in corso le attività di bonifica e pulizia degli ambienti, che permetteranno di quantificare i danni in modo definitivo. Le cause dell’incendio sono al momento al vaglio degli investigatori, che dovranno accertare le ragioni del corto circuito.