Incendio “sospetto” distrugge un’auto a Rimini

Un incendio di origine ancora da chiarire ha danneggiato gravemente una Fiat Punto in via Gaspara Stampa a Rimini nelle prime ore di lunedì. L’auto, alimentata a benzina e GPL, era parcheggiata da due giorni in un piazzale quando, intorno alle 5:45, si è sviluppato un incendio che ha interessato la parte anteriore del veicolo, provocandone la completa distruzione. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri che stanno indagando sulle cause del rogo. Il proprietario dell’auto è stato rintracciato dai militari per ulteriori verifiche. Le autorità stanno valutando se si tratti di un gesto doloso o di un incidente accidentale.