Incidente a Cesenatico: anziano perde il controllo dell’auto e coinvolge undici veicoli

Stamattina a Cesenatico un episodio di incidentistica ha coinvolto un veicolo che, a causa di un improvviso problema alla guida, ha sbandato nel centro cittadino. L’auto, condotta da un uomo di età avanzata, ha perso il controllo in prossimità del mercato settimanale, provocando un incidente che ha interessato undici mezzi tra moto, biciclette e veicoli parcheggiati.

L’auto ha attraversato un’area molto frequentata, sbandando più volte prima di terminare la propria corsa capovolgendosi su un’auto in sosta. In totale, cinque persone sono rimaste ferite, tra cui due con traumi di media gravità e le restanti con contusioni lievi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della Polizia locale per gestire la situazione e raccogliere le testimonianze.

L’incidente si è verificato in una zona molto frequentata, creando momenti di panico tra i presenti. Le autorità stanno ancora raccogliendo informazioni sulle cause dell’incidente e sulla dinamica esatta dell’accaduto.