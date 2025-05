Incidente a Morciano di Romagna: donna finisce capovolta con la sua vettura in via Cinque Quattrini

Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 5 maggio, in via Cinque Quattrini, vicino alla rotonda di via Ca’ Fabbro, alle porte di Morciano di Romagna. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un episodio autonomo causato da una perdita di controllo del veicolo, anche se le cause precise sono ancora in fase di accertamento. La vittima dell’incidente è una donna alla guida di un’auto Ford proveniente da Saludecio e diretta verso San Giovanni in Marignano. La vettura ha perso stabilità, finendo capovolta a lato strada con un impatto violento. Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco, che hanno estratto la donna dall’abitacolo in sicurezza.

Grazie all’intervento di un elicottero di emergenza, la donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena per le cure del caso. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche due pattuglie dei Carabinieri, incaricate di effettuare i rilievi e raccogliere elementi utili per chiarire le cause dell’accaduto.