Incidente a Palermo, scontro tra scuolabus e auto: 8 bimbi in ospedale

Incidente stradale a Palermo tra un’auto e uno scuolabus. Nell’impatto, avvenuto a Brancaccio, sono rimasti coinvolti anche otto bimbi, immediatamente soccorsi e condotti in via precauzionale all’ospedale Buccheri La Ferla. Le loro condizioni, però, non desterebbero preoccupazioni, così come quelle dell’autista del mezzo e di una maestra.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti il pulmino del centro diaconale ‘La Noce’, per cause ancora da accertare, si sarebbe scontrato con un’auto in via Corselli, finendo poi contro un’altra vettura e una motoape parcheggiate. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

AdnKronos