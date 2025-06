Incidente a Ravenna: anziano di 81 anni colpito da auto vicino alle strisce pedonali

Questa mattina a Ravenna, in viale Alberti, si è verificato un incidente che ha coinvolto un pedone e un veicolo. Un uomo di 81 anni è stato investito nelle vicinanze delle strisce pedonali all’incrocio con via Borromini, mentre attraversava la strada. La vettura coinvolta era condotta da un altro anziano, ultrasettantenne.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all’uomo e successivamente lo hanno trasferito in codice rosso all’ospedale Bufalini di Cesena con condizioni gravissime. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Ravenna, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

L’incidente si inserisce in una serie di episodi simili nella zona, spesso interessata da incidenti stradali di questo tipo. La dinamica e le cause precise sono ancora in fase di accertamento.