Oggi, 14 dicembre, si è verificato un incidente su Via Trieste, poco dopo la sede di Micoperi. Il conducente di una BMW, che stava viaggiando in direzione Marina di Ravenna, ha perso il controllo del veicolo ed è finito nel fossato prima di schiantarsi contro il muro dell’ex stabilimento Sarom, provocandone il crollo. Al momento non si conoscono le cause dell’incidente, né le condizioni del conducente, che comunque non sembrano essere gravi.