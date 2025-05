Incidente a Rimini: ciclista investito da autobus in via Fada

Un episodio che si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 27 maggio, in via Fada a Rimini ha coinvolto un ciclista e un autobus di Start Romagna. Intorno alle 14, un uomo di 54 anni, residente nella zona, è stato coinvolto in un incidente all’incrocio tra via Fada e via Flaminia, vicino alla rotatoria.

Secondo le prime ricostruzioni, il ciclista ha avuto un contatto con il mezzo di trasporto pubblico, finendo con le gambe sotto l’autobus e schiacciando la sua bicicletta. Immediati i soccorsi: il personale del 118 ha prestato le prime cure e, vista la gravità delle ferite, ha disposto il trasferimento in eliambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni sono state classificate come di massima gravità.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Rimini, incaricati di gestire il traffico e di effettuare i rilievi necessari per ricostruire l’accaduto. La dinamica dell’incidente è sotto indagine, mentre il traffico in zona potrebbe aver subito disagi nelle ore successive.