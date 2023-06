Incidente in A1 tra Bologna e Modena: coinvolti un mezzo pesante e tre automobili

Grave incidente sull’autostrada A1 nel tratto tra Modena sud e Valsamoggia, alle porte di Bologna. Coinvolto un camion che trasportava un carico di fibre di alluminio. Lo schianto è avvenuto al km 175 in territorio modenese, e ha coinvolto anche tre auto. Il camion ha sfondato il guard rail e invaso la carreggiata opposta, perdendo anche una parte del carico.

Al momento, il traffico defluisce su una corsia verso Milano e su due in direzione di Bologna. Tra Modena nord e Valsamoggia verso Bologna si registrano 6 chilometri di coda in aumento, e 8 dopo Vasamoggia verso Milano.

A chi viaggia verso Bologna consigliamo di uscire a Modena nord e rientrare in autostrada a Valsamoggia dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. In direzione di Milano, si consiglia di uscire a Bologna Borgo Panigale e rientrare a Modena sud. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.