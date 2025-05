Incidente mortale a Montefiore Conca: trattore precipita in un burrone

Martedì 14 maggio, intorno alle 20:30, si è verificato un incidente fatale lungo via Pedrosa, nel territorio di Montefiore Conca. Un uomo di 74 anni, agricoltore residente nella zona, era alla guida di un trattore gommato con un carro agricolo trainato, sul quale era caricato un trattore cingolato.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto in prossimità di una curva a gomito, quando il mezzo avrebbe proseguito dritto, finendo contro un albero e una siepe prima di cadere in un burrone. Le cause sono ancora oggetto di indagine da parte dei Carabinieri.

Sul luogo sono intervenuti i soccorritori del 118, un’autoambulanza, un’auto medica e i Vigili del Fuoco di Cattolica. I soccorritori hanno trovato l’uomo in arresto cardiaco e senza coscienza, e nonostante i tentativi di rianimarlo, non è stato possibile salvarlo.

La zona è stata messa in sicurezza con la chiusura temporanea della Strada Provinciale 84, che è rimasta chiusa al traffico per diverse ore. Presenti anche pattuglie dei Carabinieri, tra cui la stazione di Montefiore Conca e il Nucleo Radiomobile, impegnate nelle operazioni di ricostruzione dell’accaduto.