Incidente mortale a Rimini, uomo perde la vita in scooter

Nella notte tra lunedì 30 giugno e martedì 1º luglio, intorno alle 00:20, si è verificato un incidente stradale fatale in via 23 Settembre 1845 a Rimini. Un uomo di 48 anni, residente nel territorio, ha perso la vita dopo aver avuto un incidente mentre guidava uno scooter Kymco. Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista procedeva in direzione Fiera quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo. Lo scooter si è sbandato verso la corsia centrale, facendo precipitare il conducente a terra. I soccorsi sono intervenuti prontamente, e l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Infermi di Rimini, dove è deceduto durante la notte. Le forze dell’ordine stanno svolgendo le indagini per determinare le cause esatte dell’incidente.