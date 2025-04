Incidente mortale sull’A14: riaperto il traffico tra Cesena Nord e Cesena

Un incidente avvenuto oggi sulla A14 Bologna-Taranto ha portato alla chiusura temporanea di un tratto autostradale. All’altezza del chilometro 99, il grave sinistro, ha coinvolto un camionista di 49 anni, purtroppo deceduto. L’incidente è avvenuto in prossimità di un cantiere adeguatamente segnalato.

Dopo le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area, il tratto compreso tra Cesena nord e Cesena in direzione Ancona è stato riaperto poco dopo le 16.30. Attualmente, i veicoli possono transitare su tutte le corsie disponibili; tuttavia, si registrano 4 chilometri di coda nel tratto tra Forlì e Cesena nord verso Ancona.

Si consiglia a coloro che viaggiano sull’A14 da Bologna verso Ancona di uscire a Forlì, utilizzare la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Cesena per proseguire il viaggio. Le autorità stanno monitorando la situazione per garantire la fluidità del traffico.