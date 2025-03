Incidente stradale a Cesena: giovane investito sulle strisce pedonali

Un giovane di 20 anni questo pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Cesena, precisamente in via Ravennate Ronta, nelle vicinanze di un supermercato. Secondo le prime informazioni, il ragazzo stava attraversando sulle strisce pedonali dopo essere sceso da un autobus quando è stato colpito da un’auto Peugeot, guidata da una donna in transito da nord.

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti sul luogo una pattuglia infortunistica della polizia locale, i Carabinieri e un’ambulanza del 118. Il giovane è stato trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso. L’incidente ha causato rallentamenti nella circolazione, con la necessità di gestire temporaneamente il traffico attraverso un senso unico alternato, a causa della presenza dei veicoli di emergenza.