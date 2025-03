Auto contromano in A14, incidente stradale a Gradara: coda di 3 km e feriti gravi

Un grave incidente stradale ha causato una lunga coda di tre chilometri in A14 tra Cattolica e Pesaro, all’altezza della galleria del Boncio, nei pressi di Gradara. Secondo le prime informazioni, lo schianto sarebbe stato provocato da un’auto che procedeva contromano, coinvolgendo sette veicoli e causando almeno tre feriti in condizioni critiche. Sul posto sono intervenute tre eliambulanze provenienti da Ravenna per soccorrere i feriti.

Per chi proviene da Bologna, si consiglia di uscire a Cattolica per evitare il tratto interessato dall’incidente. Lunedì 31 marzo 2025 si è rivelato particolarmente problematico anche a causa di un incendio che ha colpito un mezzo pesante all’interno della galleria di Grottammare, generando code di 6 e 8 chilometri in entrambe le direzioni. Le autorità stanno gestendo la situazione per ripristinare la normale viabilità il prima possibile.