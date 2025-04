Incidente stradale a Pesaro: anziana investita mentre attraversa la strada

Pesaro – Nella giornata di ieri, un incidente stradale ha coinvolto una donna di 79 anni, investita nei pressi della rotatoria di Vismara, al confine della città. Secondo le informazioni raccolte, la vittima stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata colpita da un veicolo.

Il 118 ha prontamente valutato le condizioni della donna, ritenute serie ma non critiche, e ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza proveniente da Torrette, atterrata nell’area di un ex distributore di carburante. La signora è stata trasportata all’ospedale di Torrette di Ancona per ulteriori accertamenti.

L’incidente è avvenuto mentre una Toyota Yaris, condotta da una 76enne, stava percorrendo la strada statale 16 in direzione Rimini. La manovra di svolta ha portato all’impatto con l’anziana. Fortunatamente, si stima che la velocità al momento dell’incidente fosse contenuta, il che ha contribuito a mitigare la gravità delle lesioni riportate dalla donna.

Il traffico lungo la strada che conduce alle Siligate ha subito rallentamenti a causa dell’episodio, con le autorità che hanno gestito la situazione per ripristinare la circolazione.