Incidente stradale a Ravenna: auto fuori controllo finisce contro un albero

Un episodio di forte impatto si è verificato nel pomeriggio di oggi a Ravenna, precisamente in via Destra Canale Molinetto. Un uomo di trenta anni, alla guida di una Volkswagen Polo, ha perso il controllo del veicolo dopo essere colpito da un malore. Invece di effettuare la curva a destra in direzione Punta Marina, il conducente ha proseguito dritto, tagliando la via Destra Canale Molinetto, attraversando lo spartitraffico e la via Bellucci.

L’auto ha invaso la pista ciclabile, abbattendo una recinzione prima di fermarsi contro un albero in un cortile condominiale. Fortunatamente, non erano presenti altri veicoli o pedoni nella zona al momento dell’incidente.

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118, con ambulanza e automedica, coadiuvati dai vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza il veicolo. Grazie all’intervento dei soccorritori, l’uomo ha ripreso conoscenza e successivamente è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.