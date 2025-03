Incidente stradale a Rimini: ciclista gravemente ferito dopo collisione con auto delle Poste

Oggi, 26 marzo, un incidente stradale ha avuto luogo in via Rosmini, nel quartiere Ghetto Turco di Rimini, davanti alla Sala del Regno dei Testimoni di Geova. Secondo le prime informazioni, una bicicletta è entrata in collisione con un veicolo delle Poste Italiane.

L’uomo in sella alla bici, che era accompagnato dal suo cane, è stato proiettato violentemente contro il parabrezza dell’auto, rompendo il vetro, e successivamente è caduto a terra. I soccorsi sono stati allertati immediatamente: sul luogo dell’incidente è intervenuta un’ambulanza e anche un’unità dell’elisoccorso.

A causa della gravità delle ferite subite, il ciclista è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale “Bufalini” di Cesena. Le autorità stanno attualmente indagando per chiarire le circostanze esatte dell’accaduto. Il cane dell’uomo, fortunatamente illeso, è stato preso in carico da alcuni presenti.