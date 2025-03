Incidente stradale a Rimini: denunciata una ciclista per mancato rispetto delle norme stradali

RIMINI – Una donna di 40 anni, originaria dell’Est Europa, è stata denunciata a Rimini in relazione a un incidente stradale avvenuto all’inizio di marzo a San Giuliano, precisamente all’incrocio tra le vie Monferrato e Zavagli. L’incidente ha coinvolto due cicliste: la denunciata, in sella a una bici elettrica, ha perso il controllo del mezzo a causa della rottura dei freni, travolgendo una donna di 70 anni, di origine scandinava e residente nella stessa città.

Dopo l’impatto, entrambe le cicliste sono cadute. Nonostante l’incidente, la 40enne ha deciso di allontanarsi rapidamente per recarsi al lavoro, mentre la 70enne ha tentato di inseguirla per chiedere spiegazioni, prima di contattare i soccorsi. All’arrivo della Polizia Locale, la 40enne era già fuggita, mentre la settantenne ha ricevuto assistenza medica e successivamente è stata trasportata al pronto soccorso, dove le è stata diagnosticata una prognosi di 30 giorni.

Le indagini condotte dalla Polizia Locale hanno portato, il 18 marzo, alla formalizzazione della denuncia. La donna è stata accusata non per omissione di soccorso, ma per non aver rispettato l’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danni alle persone, come previsto dal Codice della Strada.