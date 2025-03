Incidente stradale a Rimini: scontro tra due auto senza gravi conseguenze

Oggi, mercoledì 19 marzo, intorno alle 16:30, un incidente stradale ha coinvolto due autovetture in via Casalecchio, nei pressi dell’aeroporto di Rimini. Le auto coinvolte sono una Fiat Punto, condotta da un uomo di 60 anni, e una Volkswagen, occupata da una coppia di giovani. Nonostante l’impatto frontale, tutti gli occupanti sono stati fortunatamente riportati in buone condizioni di salute.

Immediatamente dopo l’incidente, sul luogo sono giunti due ambulanze, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della zona si sono svolte senza particolari complicazioni.