Incidente stradale nel Ravennate: gravemente ferita una motociclista

Un grave incidente stradale ha avuto luogo nel ravennate nella tarda mattinata di oggi, precisamente in via Cella. Poco prima di mezzogiorno, una Citroen C2, condotta da una donna di 30 anni, ha svoltato in via Argine Destro Canale Molino, impattando con una moto Benelli guidata da una giovane ragazza. A seguito dell’urto, la motociclista è stata sbalzata a terra, riportando lesioni serie al bacino.

I soccorsi del 118 sono intervenuti prontamente, trasferendo la ragazza in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. La conducente dell’auto è rimasta illesa. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia locale di Ravenna, che ha gestito la situazione, permettendo un transito alternato sulla strada inizialmente chiusa al traffico.